A Prefeitura de São José dos Campos realizou, nesta terça-feira (6), uma operação intersecretarias de limpeza em um imóvel utilizado para acumulação compulsiva de materiais no bairro Novo Horizonte, na região leste da cidade.

A ação atendeu a um mandado judicial de ingresso forçado, autorizado após denúncias feitas pela população pela Central 156.