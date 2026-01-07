A Prefeitura de São José dos Campos realizou, nesta terça-feira (6), uma operação intersecretarias de limpeza em um imóvel utilizado para acumulação compulsiva de materiais no bairro Novo Horizonte, na região leste da cidade.
A ação atendeu a um mandado judicial de ingresso forçado, autorizado após denúncias feitas pela população pela Central 156.
No local, foram retiradas cerca de 3 toneladas de objetos inservíveis, transportadas em seis caminhões e devidamente descartados na Regional Leste da Secretaria de Manutenção da Cidade.
O imóvel era usado para armazenamento irregular de resíduos. O responsável, que reside na casa, acompanhou todo o procedimento.
Trabalho intersecretarias
A operação foi conduzida pelo Departamento de Posturas Municipais e Estética Urbana e foi executada de forma integrada, com apoio da Guarda Civil Municipal e da Defesa Civil -- todos órgãos da Secretaria de Proteção ao Cidadão.
Também participaram equipes das secretarias de Manutenção da Cidade (Regional Leste), Saúde (Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Centro de Controle de Zoonoses), Apoio Social ao Cidadão e Mobilidade Urbana.
Foi a primeira ação com mandado judicial de ingresso forçado em 2026. No ano passado, foram realizadas cinco operações intersecretarias, totalizando mais de 52 toneladas de materiais recolhidos em imóveis ou terrenos usados para acúmulo compulsivo.
O acúmulo descontrolado de materiais representa sérios riscos à saúde da população, podendo se tornar foco de doenças como dengue e de escorpiões e outros animais peçonhentos, além de comprometer a higiene e a segurança do entorno.
A Prefeitura informou que a população pode colaborar registrando denúncias de imóveis em situações semelhantes pela Central 156 (telefone, site e aplicativo). "A participação de todos é fundamental para manter São José dos Campos limpa, segura e saudável para todos os seus moradores e para os visitantes", disse.