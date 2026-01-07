Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (7) suspeito de assassinar cinco familiares a facadas no bairro Santa Cecília, em Juiz de Fora (MG). Entre as vítimas estão o pai, a madrasta, duas irmãs e um sobrinho de apenas cinco anos. O crime chocou moradores da região e mobilizou forças de segurança.
De acordo com informações da Polícia Militar, o ataque aconteceu em uma residência do bairro Santa Cecília. O suspeito teria utilizado uma arma branca para matar os familiares em sequência.
As idades das vítimas ainda não foram divulgadas oficialmente, e a ocorrência seguia em andamento até a última atualização desta reportagem.
Polícia aponta possível surto psicológico
Segundo a PM, o homem apresentaria problemas psicológicos e estaria em surto no momento do ataque, informação que ainda será confirmada durante a investigação. Após o crime, o suspeito tentou fugir, mas foi localizado e preso pouco tempo depois.
Investigação em andamento
Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para o local, que foi isolado para os trabalhos de investigação. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal.
O caso será apurado para esclarecer a dinâmica do crime, a motivação e as condições psicológicas do suspeito no momento dos assassinatos. A polícia também deve ouvir testemunhas e familiares.