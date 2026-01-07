07 de janeiro de 2026
CRIME MACABRO

Em surto, homem mata o pai, madrasta, irmãs e sobrinho a facadas

Por Da redação | Brasil
Tempo de leitura: 1 min
Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (7) suspeito de assassinar cinco familiares a facadas no bairro Santa Cecília, em Juiz de Fora (MG). Entre as vítimas estão o pai, a madrasta, duas irmãs e um sobrinho de apenas cinco anos. O crime chocou moradores da região e mobilizou forças de segurança.

De acordo com informações da Polícia Militar, o ataque aconteceu em uma residência do bairro Santa Cecília. O suspeito teria utilizado uma arma branca para matar os familiares em sequência.

As idades das vítimas ainda não foram divulgadas oficialmente, e a ocorrência seguia em andamento até a última atualização desta reportagem.

Polícia aponta possível surto psicológico

Segundo a PM, o homem apresentaria problemas psicológicos e estaria em surto no momento do ataque, informação que ainda será confirmada durante a investigação. Após o crime, o suspeito tentou fugir, mas foi localizado e preso pouco tempo depois.

Investigação em andamento

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para o local, que foi isolado para os trabalhos de investigação. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal.

O caso será apurado para esclarecer a dinâmica do crime, a motivação e as condições psicológicas do suspeito no momento dos assassinatos. A polícia também deve ouvir testemunhas e familiares.

