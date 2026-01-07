Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (7) suspeito de assassinar cinco familiares a facadas no bairro Santa Cecília, em Juiz de Fora (MG). Entre as vítimas estão o pai, a madrasta, duas irmãs e um sobrinho de apenas cinco anos. O crime chocou moradores da região e mobilizou forças de segurança.

De acordo com informações da Polícia Militar, o ataque aconteceu em uma residência do bairro Santa Cecília. O suspeito teria utilizado uma arma branca para matar os familiares em sequência.