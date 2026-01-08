Adeus, Maurício. O motorista Maurício de Mendonça Carmo, de 37 anos, morto em um grave acidente de trânsito na zona sul de São José dos Campos, deixa quatro filhos e uma história marcada pela dedicação à família. Ele morreu na tarde desta quarta-feira (7), após o carro que dirigia sair da pista e colidir contra uma árvore.
O velório de Maurício acontece nesta quinta-feira (8), no Cemitério Municipal do Morumbi, das 10h às 16h, seguido do sepultamento no próprio local. O acidente ocorreu na avenida Salinas, no bairro Bosque dos Eucaliptos, região sul de São José dos Campos.
Maurício trabalhava como entregador de gás e era descrito por familiares e amigos como uma pessoa alegre, solidária e muito dedicada aos filhos. As circunstâncias do acidente seguem sob investigação pelas autoridades.
De acordo com informações apuradas no local e imagens de câmeras de monitoramento, o veículo trafegava pela faixa da esquerda quando se aproximou de um ônibus parado na faixa da direita. Ao frear bruscamente, o motorista perdeu o controle da direção, derrapou e saiu da pista, invadindo uma área de vegetação às margens da via.
O carro colidiu violentamente contra uma árvore e ficou completamente destruído. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas, mas Maurício não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, ele não portava documentos no momento do atendimento.
Após os trabalhos da Polícia Científica, o corpo foi removido por volta das 15h55 e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de São José. Durante o atendimento da ocorrência, a avenida Salinas chegou a ser parcialmente interditada no sentido Centro, e um ponto de ônibus próximo foi temporariamente fechado.