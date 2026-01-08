Adeus, Maurício. O motorista Maurício de Mendonça Carmo, de 37 anos, morto em um grave acidente de trânsito na zona sul de São José dos Campos, deixa quatro filhos e uma história marcada pela dedicação à família. Ele morreu na tarde desta quarta-feira (7), após o carro que dirigia sair da pista e colidir contra uma árvore.

O velório de Maurício acontece nesta quinta-feira (8), no Cemitério Municipal do Morumbi, das 10h às 16h, seguido do sepultamento no próprio local. O acidente ocorreu na avenida Salinas, no bairro Bosque dos Eucaliptos, região sul de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp