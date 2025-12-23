Após questionamento oficial da Câmara, o prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), reconheceu que a legislação do Cartão Mesa Taubaté, que é o programa de transferência de renda do município, não estabelece prazo máximo para permanência dos beneficiários - essa informação inverídica sobre o prazo havia sido adotada ao menos duas vezes pela atual gestão, em abril e novembro desse ano, para justificar cortes no programa.

Em abril, para justificar um primeiro corte no número de beneficiários, o secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social, Marco Antônio Tolomio, afirmou que a legislação do programa estabeleceria prazo de seis meses, prorrogável por apenas uma vez, para permanência. "Todas essas pessoas [cortadas] já estavam recebendo o cartão entre um ano e meio e três anos. Não são pessoas que receberam só seis meses, são pessoas que já estavam acima daquilo que a própria lei do cartão alimentação fala, de seis meses, podendo ser prorrogado por mais seis, completando um ano. Bateu um ano, a pessoa tem que deixar o ciclo para permitir que outros entrem", disse na ocasião.