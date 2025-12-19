Na decisão, a juíza ressaltou que a emenda impositiva apresentada por Isaac "tramitou regularmente e obteve o aval técnico dos órgãos competentes da Casa Legislativa", que não apontaram "qualquer óbice técnico, jurídico ou orçamentário que justificasse a rejeição da propositura sob a ótica da legalidade estrita ou da responsabilidade fiscal".

Segundo a juíza, "as falas proferidas por diversos parlamentares durante a sessão indicam que a rejeição da emenda" de Isaac "não se deu por discordância quanto ao mérito da alocação de recursos", e sim "como uma reação - termo expressamente utilizado em plenário - a publicações de terceiros (jornal sindical) que desagradaram a base parlamentar". Para reforçar esse entendimento, a magistrada destacou falas como "toda ação tem uma reação", "o choro é livre" e a admissão de que a votação se tratava de um "jogo político" ou "retaliação".

Para a juíza, essas falas dos vereadores "evidenciam que a vontade estatal manifestada no voto foi utilizada não para o interesse público, mas para satisfação de interesses pessoais ou de grupo, com intuito punitivo direcionado a um parlamentar específico", o que "configura vício insanável de desvio de finalidade, porquanto o processo legislativo orçamentário não pode ser instrumentalizado como ferramenta de vendetta [vingança] política, mormente quando o prejuízo final recai não sobre o vereador proponente, mas sobre a coletividade e as entidades assistenciais destinatárias dos recursos".