O sonho da casa própria acabou se transformando em dor de cabeça para clientes de uma imobiliária de Jacareí. A empresa está sendo denunciada por não repassar valores referentes à venda e à locação de imóveis, além de ser alvo de reclamações na internet e de apurações no Creci (Conselho Regional de Corretores de Imóveis).

Uma das denúncias é da Andreia, que procurou a imobiliária para vender uma casa herdada pela família. O imóvel, que ainda está em processo de inventário, foi anunciado por R$ 140 mil e vendido rapidamente. No entanto, segundo ela, após a negociação, surgiram irregularidades no contrato.