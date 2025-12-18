A taxa de lixo de Taubaté, que será cobrada pela primeira vez em 2026, deverá ter custo médio de R$ 233,05 para residências no ano que vem. Inicialmente, a previsão era de que o valor médio ficasse em R$ 343,66, mas a aprovação de uma emenda na Câmara reduziu essa estimativa.
Também houve redução na estimativa do valor médio para comércios (de R$ 1.265,79 para R$ 884,12) e para indústrias (de R$ 14.256,18 para R$ 12.811,21).
Inicialmente, a Prefeitura esperava arrecadar R$ 47,4 milhões por ano com a taxa a partir de 2026, mas a emenda também alterou essa projeção, que passou para R$ 31,9 milhões no ano que vem, R$ 38,8 milhões em 2027 e R$ 45,2 milhões em 2028. O recurso será utilizado para abater do gasto anual do município com coleta, transbordo e destinação final dos resíduos, que é de R$ 51 milhões.
Emenda.
A principal mudança feita pela emenda foi escalonar o valor da taxa nos próximos três anos. Em 2026, será de R$ 1,20 por metro quadrado para residências, de R$ 2 o metro para comércios e de R$ 7 o metro para indústrias. Em 2027, será de R$ 1,50/metro para residências, de R$ 2,50/metro para comércios e R$ 8,50/metro para indústrias. E, a partir de 2028, será de R$ 3/metro para residências, de R$ 3/metro para comércios e de R$ 10/metro para indústrias.
Pelo redação original do projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo), esses valores de 2028 - R$ 3/metro para residências, de R$ 3/metro para comércios e de R$ 10/metro para indústrias - seriam praticados desde 2026.
A emenda também isentou da cobrança os terrenos, as famílias inscritas no Cadastro Único na condição de pobreza, além das entidades religiosas e das organizações assistenciais ligadas a elas.