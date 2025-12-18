A taxa de lixo de Taubaté, que será cobrada pela primeira vez em 2026, deverá ter custo médio de R$ 233,05 para residências no ano que vem. Inicialmente, a previsão era de que o valor médio ficasse em R$ 343,66, mas a aprovação de uma emenda na Câmara reduziu essa estimativa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Também houve redução na estimativa do valor médio para comércios (de R$ 1.265,79 para R$ 884,12) e para indústrias (de R$ 14.256,18 para R$ 12.811,21).