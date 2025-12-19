Projeto

Foi protocolado nessa sexta-feira (19) o projeto que visa conceder o título de cidadão joseense ao senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Sem justificativa

O projeto foi protocolado pelo vereador Anderson Senna (PL). A proposta foi apresentada sem justificativa. O texto iniciará tramitação a partir de fevereiro de 2026, quando termina o recesso na Câmara de São José dos Campos.