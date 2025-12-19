19 de dezembro de 2025
VEREADOR DO PL

Projeto propõe título de cidadão joseense para Flávio Bolsonaro

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Tânia Rego/Agência Brasil
Em 2024, Câmara de São José aprovou a concessão do mesmo título para Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro, mas rejeitou honraria para Eduardo Bolsonaro
Em 2024, Câmara de São José aprovou a concessão do mesmo título para Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro, mas rejeitou honraria para Eduardo Bolsonaro

Projeto
Foi protocolado nessa sexta-feira (19) o projeto que visa conceder o título de cidadão joseense ao senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Sem justificativa
O projeto foi protocolado pelo vereador Anderson Senna (PL). A proposta foi apresentada sem justificativa. O texto iniciará tramitação a partir de fevereiro de 2026, quando termina o recesso na Câmara de São José dos Campos.

Honrarias
Em maio de 2024, a Câmara aprovou a concessão do mesmo título para Jair Bolsonaro e para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Em novembro do ano passado, no entanto, os vereadores rejeitaram a concessão da honraria ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, outro filho do ex-presidente.

