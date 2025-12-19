Mesmo antes do início da cobrança, que começará em 2026, a recém-criada taxa de lixo de Taubaté já está mais cara. O motivo: o cálculo do tributo foi vinculado à UFMT(Unidade Fiscal do Município de Taubaté), que é reajustada anualmente e teve o valor para o ano que vem definido essa semana pelo prefeito Sérgio Victor (Novo).
Com reajuste de 4,49%, o valor da UFMT passará de R$ 269,42 para R$ 281,52. Questionada pela reportagem, a Prefeitura confirmou nessa sexta-feira (19) que a cobrança da taxa de lixo no ano que vem terá como base o valor da UFMT de 2026 - o que modificará os cálculos apresentados quando o projeto que criou o tributo foi enviado à Câmara.
Antes do reajuste da UFMT, por exemplo, o custo médio da taxa para residências seria de R$ 233,05. Com a mudança, segundo a Prefeitura, será de R$ 243,26. Para comércios, o custo médio passará de R$ 884,12 para R$ 919,19. E para indústrias, de R$ 12.811,21 para R$ 13.005,24.
Cálculo.
O reajuste da UFMT altera o cálculo da taxa. O projeto aprovado pela Câmara previa que, para residências, o custo em 2026 seria de R$ 1,20 por metro quadrado. Com a mudança na UFMT, passou a ser de R$ 1,25 por metro quadrado.
Para comércios, o custo da taxa no ano que vem passou de R$ 2 o metro quadrado para R$ 2,08. E, para indústrias, o cálculo da taxa em 2026 irá prever R$ 7,31 por metro quadrado, e não mais R$ 7.
Com o reajuste da UFMT, a previsão de arrecadação da Prefeitura com a taxa de lixo em 2026 subiu de R$ 31,9 milhões para R$ 33,2 milhões.