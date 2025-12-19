Mesmo antes do início da cobrança, que começará em 2026, a recém-criada taxa de lixo de Taubaté já está mais cara. O motivo: o cálculo do tributo foi vinculado à UFMT(Unidade Fiscal do Município de Taubaté), que é reajustada anualmente e teve o valor para o ano que vem definido essa semana pelo prefeito Sérgio Victor (Novo).

Com reajuste de 4,49%, o valor da UFMT passará de R$ 269,42 para R$ 281,52. Questionada pela reportagem, a Prefeitura confirmou nessa sexta-feira (19) que a cobrança da taxa de lixo no ano que vem terá como base o valor da UFMT de 2026 - o que modificará os cálculos apresentados quando o projeto que criou o tributo foi enviado à Câmara.