UFMT

O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), editou decreto para definir o valor da UFMT (Unidade Fiscal do Município de Taubaté) para o exercício de 2026.

Valor

O valor será de R$ 281,52, o que representa um reajuste de 4,49% sobre o valor praticado em 2025, que foi de R$ 269,42. Em 2024, era de R$ 257,58. Em 2023, de R$ 247,34. Em 2022, de R$ 232,33. E em 2021, de R$ 209,16.