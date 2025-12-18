Após a revisão da planta genérica de valores imobiliários, a Prefeitura de Taubaté prevê aumento de R$ 22 milhões na arrecadação do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em 2026, no comparativo com a estimativa de 2025.

Em 2025, a previsão era arrecadar R$ 168 milhões com o imposto. Em 2026, a estimativa é de R$ 190 milhões - em audiência pública realizada em novembro pela Câmara, a secretária da Fazenda, Marcia Gonçalves, chegou a dizer que a arrecadação no ano que vem seria de R$ 180 milhões, mas o dado foi corrigido pela Prefeitura esse mês, em resposta a requerimento do vereador Isaac do Carmo (PT).