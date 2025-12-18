Após a revisão da planta genérica de valores imobiliários, a Prefeitura de Taubaté prevê aumento de R$ 22 milhões na arrecadação do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em 2026, no comparativo com a estimativa de 2025.
Em 2025, a previsão era arrecadar R$ 168 milhões com o imposto. Em 2026, a estimativa é de R$ 190 milhões - em audiência pública realizada em novembro pela Câmara, a secretária da Fazenda, Marcia Gonçalves, chegou a dizer que a arrecadação no ano que vem seria de R$ 180 milhões, mas o dado foi corrigido pela Prefeitura esse mês, em resposta a requerimento do vereador Isaac do Carmo (PT).
Caso a revisão da planta genérica não tivesse sido aprovada, a Prefeitura estima que a arrecadação do IPTU no ano que vem seria de R$ 175 milhões - ou seja, a diferença será de R$ 15 milhões.
Progressão.
A planta genérica, que define os valores do metro quadrado em cada via da cidade, não era atualizada desde 1997. Segundo a Prefeitura, 87% dos imóveis de Taubaté terão aumento no IPTU nos próximos anos - os demais ou terão redução ou não terão alteração.
A revisão da planta resultará em aumento de até 1.382% no IPTU. Em toda a cidade, o aumento médio será de 99%. Porém, como a lei prevê um limitador anual, serão aplicados aumentos anuais sucessivos de até 20% no imposto, até que todo o percentual seja atingido em cada imóvel.
Para 2027, a previsão é arrecadar R$ 216 milhões com IPTU. Em 2028, é de R$ 248 milhões. Em 2029, de R$ 286 milhões. Em 2030, de R$ 332 milhões. Em 2031, de R$ 387 milhões. Em 2032, de R$ 453 milhões. Em 2033, de R$ 532 milhões. Em 2034, de R$ 627 milhões. E em 2035, de R$ 741 milhões.