Caso a Câmara de Taubaté aprove o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que faz a revisão da planta genérica de valores imobiliários, a Prefeitura deverá obter um aumento de 159,5% na arrecadação do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). O dado foi divulgado nessa sexta-feira (14), durante audiência pública realizada pelo Legislativo para debater a proposta.

Segundo a secretária da Fazenda, Marcia Gonçalves, a arrecadação prevista em 2025 com o imposto foi de R$ 168 milhões. Para 2026, sem a revisão da planta, seria de R$ 175 milhões. E, com a revisão, chegaria a R$ 180 milhões no ano que vem.