O STF (Supremo Tribunal Federal) negou mais um recurso da Prefeitura de Taubaté e decidiu encerrar o processo em que o município pedia que fosse considerada inconstitucional a lei que obriga a criação de salas de integração sensorial para pessoas com transtorno do espectro autista, déficit de atenção, hiperatividade e outros transtornos de comportamento na cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nesse último recurso, o prefeito Sérgio Victor (Novo) alegava que o prazo de 180 dias para adaptação à norma era "inviável", e solicitava que fosse concedido ao município um "prazo mínimo de 24 meses para o início da produção de efeitos da referida lei, a fim de viabilizar o planejamento administrativo, orçamentário e a realização dos devidos processos licitatórios".