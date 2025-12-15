Uma mãe e uma babá foram presas em flagrante após uma denúncia de maus-tratos a bebê de oito meses. A ocorrência aconteceu neste domingo (14), em Taubaté, após a Polícia Militar ser acionada para averiguar os fatos. A vítima principal, uma bebê, foi levada ao Pronto Socorro Infantil ao lado do HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté), segundo boletim de ocorrência da Polícia Civil.
De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu em uma residência no bairro Água Quente, pela rua Super-homem. Policiais militares informaram que foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para checar a denúncia de maus-tratos envolvendo uma das três crianças da casa.
Segundo o boletim, a mãe, de 28 anos, teria dito aos policiais que saiu para trabalhar na noite anterior e deixou os filhos sob os cuidados da babá, de 23. Ela afirmou que não teria percebido lesões antes de sair, mas que, conforme a versão apresentada pela babá, os ferimentos teriam ocorrido após uma queda.
Diante do relato, os policiais acionaram o Conselho Tutelar e a criança foi levada ao Pronto Socorro Infantil, ao lado do Hospital Municipal Universitário de Taubaté (HMUT). As outras duas crianças permaneceram na casa sob responsabilidade de um familiar, enquanto a ocorrência era apresentada no plantão policial, neste domingo.
Mãe e babá são presas em flagrante em Taubaté: o que os policiais relataram no local
O BO descreve que os policiais constataram que a residência estaria em condição insalubre e menciona ainda a informação de uma queda (na semana anterior), sem busca de atendimento médico. O documento também registra a fala de uma das crianças, relatando agressões anteriores com chineladas atribuídas à babá.
Após as oitivas, a autoridade policial apontou que houve indícios de omissão e negligência tanto da mãe quanto da babá e que a criança só teria sido encaminhada ao hospital após intervenção familiar e acionamento da PM. A bebê permaneceu internada sob orientação médica.
O plantão requisitou a presença de médico legista para avaliar as lesões ainda no hospital e solicitou o prontuário médico para análise. As duas mulheres foram presas em flagrante e indiciadas por maus-tratos, com instauração de inquérito policial.