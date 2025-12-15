Uma mãe e uma babá foram presas em flagrante após uma denúncia de maus-tratos a bebê de oito meses. A ocorrência aconteceu neste domingo (14), em Taubaté, após a Polícia Militar ser acionada para averiguar os fatos. A vítima principal, uma bebê, foi levada ao Pronto Socorro Infantil ao lado do HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté), segundo boletim de ocorrência da Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu em uma residência no bairro Água Quente, pela rua Super-homem. Policiais militares informaram que foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para checar a denúncia de maus-tratos envolvendo uma das três crianças da casa.