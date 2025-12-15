A Polícia Civil prendeu um enfermeiro de 39 anos suspeito de abusar sexualmente de uma paciente de 21 anos durante um procedimento cirúrgico. O crime teria ocorrido no momento em que a vítima despertava da anestesia, ainda no centro cirúrgico de um hospital.

O caso foi registrado em Cuiabá. Segundo as investigações, a jovem havia sido internada após sofrer um acidente de motocicleta e passou por uma cirurgia no braço direito para a colocação de pinos.