A Polícia Civil prendeu um enfermeiro de 39 anos suspeito de abusar sexualmente de uma paciente de 21 anos durante um procedimento cirúrgico. O crime teria ocorrido no momento em que a vítima despertava da anestesia, ainda no centro cirúrgico de um hospital.
O caso foi registrado em Cuiabá. Segundo as investigações, a jovem havia sido internada após sofrer um acidente de motocicleta e passou por uma cirurgia no braço direito para a colocação de pinos.
De acordo com o relato, o procedimento teve início no fim da tarde e foi concluído cerca de duas horas depois. Durante o processo, a paciente acordou e, apesar de estar com o rosto coberto, percebeu a movimentação e ouviu a conversa da equipe médica enquanto a cirurgia era finalizada.
Após a saída dos médicos, permaneceram no local apenas uma enfermeira e o enfermeiro. A vítima relatou que, nesse momento, percebeu que o suspeito tocou suas partes íntimas, mesmo utilizando luvas.
Com receio de que a situação se agravasse, a jovem se movimentou, o que fez com que o ato cessasse. Em seguida, ela foi encaminhada para a sala de recuperação pós-operatória.
Após receber apoio psicológico e da administração do hospital, a vítima formalizou a denúncia. A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher instaurou inquérito, ouviu testemunhas e solicitou a prisão preventiva do suspeito, que foi autorizada pela Justiça.
O enfermeiro foi preso em casa, no bairro Coophamil, conduzido à delegacia especializada, ouvido e encaminhado para audiência de custódia, permanecendo à disposição da Justiça.