Por possível falha na tramitação das propostas, a Justiça determinou que retornem à Câmara de Taubaté os dois projetos do prefeito Sérgio Victor (Novo) que autorizam o município a parcelar e reparcelar, em até 25 anos, as dívidas contraídas com o IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté) nas últimas quatro gestões (incluindo a atual), que somam R$ 311 milhões.

Os dois projetos foram aprovados pela Câmara no último dia 9, e as respectivas leis foram sancionadas pelo prefeito e publicadas no diário oficial na última segunda-feira (15). Pela decisão liminar (provisória), as propostas precisarão retornar ao Legislativo, passar pela análise de mais uma comissão permanente e serem votadas novamente em plenário.