Prazo

Termina na terça-feira da semana que vem, dia 23, o prazo para adesão ao programa de anistia de multas e juros da Prefeitura de São José dos Campos. Os interessados devem se dirigir ao Paço Municipal, das 8h15 às 17h. A triagem será realizada no andar térreo.

Programa

O programa abrange os débitos em dívida ativa lançados até o dia 30 de setembro de 2025. A Prefeitura estima arrecadar até R$ 70 milhões.