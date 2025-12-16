A Câmara de São José dos Campos aprovou nessa terça-feira (16) o projeto da LOA (Lei Orçamentária Anual) do ano que vem, que prevê aumento de 8,83% no orçamento de 2026 da Prefeitura, no comparativo com a receita fixada para 2025 - como o cálculo não leva em consideração a inflação para esse ano, que deve ser de 4,36%, o crescimento real será menor.

No projeto, o prefeito Anderson Farias (PSD) estima arrecadação de R$ 4,551 bilhões. Na LOA de 2025, a previsão foi de R$ 4,181 bilhões. Já a Câmara deve ter um aumento de 9,78% no orçamento, passando de R$ 137,7 milhões esse ano para R$ 151,2 milhões no ano que vem.