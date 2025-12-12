Um homem de 45 anos atacou a própria mãe com três facadas no peito dentro de um apartamento no bairro Jardim Augusta, em São José dos Campos, e morreu após pular do 13º andar do prédio na tarde desta sexta-feira (12). A vítima, de 67 anos, foi socorrida em estado gravíssimo e segue internada.

Ataque dentro do apartamento

De acordo com a Polícia Militar, moradores acionaram o Copom após encontrarem o homem já sem vida na via pública. Uma testemunha relatou que, momentos antes do salto, ele foi visto com roupas sujas de sangue, o que levantou a suspeita de que outra pessoa pudesse estar ferida no apartamento.