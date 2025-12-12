Um homem de 45 anos atacou a própria mãe com três facadas no peito dentro de um apartamento no bairro Jardim Augusta, em São José dos Campos, e morreu após pular do 13º andar do prédio na tarde desta sexta-feira (12). A vítima, de 67 anos, foi socorrida em estado gravíssimo e segue internada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ataque dentro do apartamento
De acordo com a Polícia Militar, moradores acionaram o Copom após encontrarem o homem já sem vida na via pública. Uma testemunha relatou que, momentos antes do salto, ele foi visto com roupas sujas de sangue, o que levantou a suspeita de que outra pessoa pudesse estar ferida no apartamento.
Como o carro da mãe permanecia na garagem do prédio, os policiais decidiram entrar no imóvel, com apoio do condomínio.
Mãe foi encontrada ferida
No apartamento, os PMs localizaram Marilene Gimenes Peres, de 67 anos, caída em um dos cômodos, com três perfurações no peito provocadas por faca. O Samu foi acionado e levou a vítima ao Hospital da Vila Industrial, onde ela passou por cirurgia de emergência. O estado de saúde é considerado crítico.
Filho morreu após salto do 13º andar
O autor do ataque foi identificado como Ricardo Gimenes Rabelo, de 45 anos. Ele morreu no local após pular do 13º andar do prédio, localizado na rua Itororó, no Jardim Augusta, em frente ao prédio do Departamento de Homicídios da Deic.
Dinheiro apreendido no local
Durante os trabalhos da perícia no apartamento, a Polícia Civil encontrou R$ 27.662 em dinheiro vivo, além de US$ 3, dentro de uma bolsa feminina. A quantia foi fotografada, contabilizada, lacrada e apreendida conforme protocolo policial.
Investigação
O caso foi registrado como tentativa de homicídio contra a mãe e suicídio consumado do filho. A Polícia Civil investiga a motivação do crime, as circunstâncias do ataque e o histórico familiar. A perícia esteve no local e o corpo do homem foi removido pelo carro de cadáver.
Até o fechamento desta reportagem, a vítima permanecia internada em estado grave em São José dos Campos.