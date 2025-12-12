Um homem esfaqueou a própria mãe e depois pulou do 13º andar de um prédio na região central de São José dos Campos. Ele morreu com a queda. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (12) e foi confirmado pela Polícia Civil.

O filho desferiu três facadas no peito da mãe (leia aqui).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp