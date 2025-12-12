Um homem esfaqueou a própria mãe e depois pulou do 13º andar de um prédio na região central de São José dos Campos. Ele morreu com a queda. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (12) e foi confirmado pela Polícia Civil.
O filho desferiu três facadas no peito da mãe (leia aqui).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A tentativa de homicídio seguida de suicídio ocorreu na rua Itororó, no Jardim Paulista, por volta das 12h20 desta sexta. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de São José.
Informações preliminares apontam que o filho tinha 46 anos e deu três facadas no peito da mãe, de 67 anos, e na sequência pulou do 13° andar do prédio.
Os policiais militares foram acionados e uma testemunha relatou que momentos antes de ser encontrado, após se jogar do prédio, o filho foi visto por ela com a roupa suja de sangue, o que chamou a atenção da guarnição. Disse também que o autor morava com a mãe e que ela só sai de casa de carro, sendo que o veículo se encontrava na garagem naquele momento.
Na sequência, os policiais militares conseguiram acesso ao apartamento do autor e encontraram a mãe dele esfaqueada, em um dos cômodos. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e fez o resgate ao Hospital Muncipal, na Vila Industrial. Ela foi socorrida em estado grave e passa por cirurgia no momento.
A perícia foi acionada para os trabalhos de campo. A Polícia Civil também esteve no local e, nas dependências do apartamento, o investigador encontrou R$ 27.662 em dinheiro em espécie, enquanto buscava o documento das partes. O dinheiro foi lacrado e apreendido. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e suicídio consumado.