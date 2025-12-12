Uma colisão frontal em um caminhão na estrada de Campos do Jordão matou o fisiculturista, árbitro de fisiculturismo e posing coach Michael Douglas Batista Martinelli Bello, 33 anos. O acidente aconteceu na tarde de quinta-feira (11), na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), em trecho de serra, na altura do km 15,1, em Tremembé.

O corpo do profissional foi velado na tarde desta sexta-feira (12), Memorial Sagrada Família, no Centro de Taubaté. O sepultamento estava programado para ser realizado a partir de 14h30, no Cemitério Parque das Paineiras, na mesma cidade.