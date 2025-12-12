Uma colisão frontal em um caminhão na estrada de Campos do Jordão matou o fisiculturista, árbitro de fisiculturismo e posing coach Michael Douglas Batista Martinelli Bello, 33 anos. O acidente aconteceu na tarde de quinta-feira (11), na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), em trecho de serra, na altura do km 15,1, em Tremembé.
O corpo do profissional foi velado na tarde desta sexta-feira (12), Memorial Sagrada Família, no Centro de Taubaté. O sepultamento estava programado para ser realizado a partir de 14h30, no Cemitério Parque das Paineiras, na mesma cidade.
De acordo com o boletim de ocorrência, o caminhão descia a serra no sentido Campos do Jordão-Taubaté enquanto a moto com Michael Douglas vinha no sentido contrário, Taubaté-Campos do Jordão.
Em determinado momento, o motociclista teria invadido repentinamente a pista contrária e batido de frente no caminhão, sem chance de desvio para o motorista do veículo de carga. O óbito do piloto foi constatado ainda no local pelo Samu.
O impacto foi tão forte que o motociclista sofreu múltiplas lesões. O local foi isolado para o trabalho da perícia técnica, que analisou marcas de frenagem, posição final dos veículos e demais vestígios que possam ajudar a esclarecer a dinâmica exata da colisão frontal na estrada de Campos do Jordão.
O motorista do caminhão parou logo após a batida, acionou o Samu e permaneceu no local até a chegada das equipes de resgate e da polícia. Conforme o boletim, ele se submeteu ao teste do etilômetro (bafômetro), que deu resultado negativo para ingestão de álcool.
A colisão frontal na estrada de Campos do Jordão foi registrada pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor, já que não há indícios de intenção de matar, mas sim de morte causada em acidente de trânsito.
Michael Douglas trabalhava na área de fisiculturismo e era muito respeitado no segmento, atuando como árbitro e posing coach, especialidade que treina atletas para dominar a arte de posar, para competições.
“Que o Senhor seja consolo para sua família, seus filhos e todos aqueles que carregam sua lembrança no peito. Nestes momentos em que a vida parece se esvair pelos dedos, a presença de cada amigo se torna uma pequena chama de conforto em meio à escuridão”, disse Helder Rodrigues.