A Polícia Civil identificou como Ricardo Gimenes Rabelo, 46 anos, o homem que esfaqueou a mãe e pulou do 13º andar de um prédio no Jardim Paulista, na região central de São José dos Campos, nesta sexta-feira (12). Ele morreu com a queda.
A mulher de 67 anos luta pela vida no hospital após ser esfaqueada por Ricardo. O caso mobilizou Polícia Militar, Samu, Polícia Civil e perícia.
O crime aconteceu em um condomínio localizado na Rua Itororó, em frente ao Departamento de Homicídios da Deic. Segundo as primeiras informações, Ricardo atacou a mãe, Marilene Gimenes Peres, com três facadas no peito antes de tirar a própria vida.
A PM foi acionada por moradores que encontraram o homem já sem vida na via pública. Uma testemunha relatou aos policiais que pouco antes da queda havia visto o agressor com a roupa coberta de sangue, o que levantou suspeitas de que outra pessoa pudesse estar ferida.
Apartamento.
Com apoio do condomínio, os policiais conseguiram acessar o imóvel. Lá, encontraram Marilene gravemente ferida em um dos cômodos. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e levou a vítima com urgência ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial, onde ela passou por cirurgia. O estado de saúde segue como gravíssimo.
Durante os trabalhos da perícia, o investigador encontrou dentro de uma bolsa feminina R$ 27.662 em espécie e 3 dólares, quantia que foi fotografada, conferida e apreendida conforme determina o protocolo. A Polícia Civil informou que o dinheiro estava no local enquanto buscavam documentos da vítima.
O boletim de ocorrência registra a ocorrência como tentativa de homicídio contra a mãe e suicídio consumado do filho. A Polícia Civil segue analisando as circunstâncias do ataque, a motivação e o histórico familiar. A perícia técnica esteve no local e o corpo do agressor foi removido pelo carro de cadáver.
Até o fechamento desta reportagem, Marilene permanecia internada em estado crítico.