A Polícia Civil identificou como Ricardo Gimenes Rabelo, 46 anos, o homem que esfaqueou a mãe e pulou do 13º andar de um prédio no Jardim Paulista, na região central de São José dos Campos, nesta sexta-feira (12). Ele morreu com a queda.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A mulher de 67 anos luta pela vida no hospital após ser esfaqueada por Ricardo. O caso mobilizou Polícia Militar, Samu, Polícia Civil e perícia.