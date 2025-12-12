Uma mulher de 67 anos luta pela vida no hospital após ser esfaqueada pelo próprio filho, de 46 anos, que se matou na sequência ao pular do 13º andar de um prédio no Jardim Augusta, em São José dos Campos, nesta sexta-feira (12). O caso mobilizou Polícia Militar, Samu, Polícia Civil e perícia.

O crime aconteceu em um condomínio localizado na Rua Itororó, em frente ao Departamento de Homicídios da Deic. Segundo as primeiras informações, Ricardo Gimenes Rabelo atacou a mãe, Marilene Gimenes Peres, com três facadas no peito antes de tirar a própria vida.

Filho é encontrado morto após salto do 13º andar