Uma mulher de 67 anos luta pela vida no hospital após ser esfaqueada pelo próprio filho, de 46 anos, que se matou na sequência ao pular do 13º andar de um prédio no Jardim Augusta, em São José dos Campos, nesta sexta-feira (12). O caso mobilizou Polícia Militar, Samu, Polícia Civil e perícia.
O crime aconteceu em um condomínio localizado na Rua Itororó, em frente ao Departamento de Homicídios da Deic. Segundo as primeiras informações, Ricardo Gimenes Rabelo atacou a mãe, Marilene Gimenes Peres, com três facadas no peito antes de tirar a própria vida.
Filho é encontrado morto após salto do 13º andar
A PM foi acionada por moradores que encontraram o homem já sem vida na via pública. Uma testemunha relatou aos policiais que pouco antes da queda havia visto o agressor com a roupa coberta de sangue, o que levantou suspeitas imediatas de que outra pessoa pudesse estar ferida.
O carro da mãe estava na garagem, o que preocupou os policias.
Mãe é achada esfaqueada dentro do apartamento
Com apoio do condomínio, os policiais conseguiram acessar o imóvel. Lá, encontraram Marilene gravemente ferida em um dos cômodos. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e levou a vítima com urgência ao Hospital da Vila Industrial, onde ela passou por cirurgia. O estado de saúde segue como gravíssimo.
Durante os trabalhos da perícia, o investigador encontrou dentro de uma bolsa feminina R$ 27.662 em espécie e 3 dólares, quantia que foi fotografada, conferida e apreendida conforme determina o protocolo. A Polícia Civil informou que o dinheiro estava no local enquanto buscavam documentos da vítima.
Caso será investigado como tentativa de homicídio e suicídio consumado
O boletim de ocorrência registra a ocorrência como tentativa de homicídio contra a mãe e suicídio consumado do filho. A Polícia Civil segue analisando as circunstâncias do ataque, a motivação e o histórico familiar. A perícia técnica esteve no local e o corpo do agressor foi removido pelo carro de cadáver.
Até o fechamento desta reportagem, Marilene permanecia internada em estado crítico.