O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), anunciou um acordo para a instalação de uma nova indústria na cidade, com investimento de R$ 1 bilhão. O nome da empresa não foi revelado e as operações devem começar no primeiro trimestre de 2026.

Sérgio comunicou o acordo em vídeo postado nas redes sociais, gravado no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, ao lado do vice-governador Felício Ramuth (PSD) e do presidente da Câmara de Taubaté, Richardson da Padaria (União).