13 de dezembro de 2025
INVESTIMENTO PRIVADO

Taubaté terá nova fábrica com aporte de R$ 1 bilhão, diz Sérgio

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Instagram
Felicio Ramuth ao lado de Sérgio Victor (dir.) e do presidente da Câmara de Taubaté, Richardson da Padaria
Felicio Ramuth ao lado de Sérgio Victor (dir.) e do presidente da Câmara de Taubaté, Richardson da Padaria

O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), anunciou um acordo para a instalação de uma nova indústria na cidade, com investimento de R$ 1 bilhão. O nome da empresa não foi revelado e as operações devem começar no primeiro trimestre de 2026.

Sérgio comunicou o acordo em vídeo postado nas redes sociais, gravado no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, ao lado do vice-governador Felício Ramuth (PSD) e do presidente da Câmara de Taubaté, Richardson da Padaria (União).

“Em breve teremos uma grande novidade: uma empresa que irá investir R$ 1 bilhão em nossa cidade, gerando empregos e fortalecendo a economia”, disse Sérgio.

“Esse trabalho conjunto é fundamental para abrir portas, atrair novos investimentos e garantir que Taubaté continue crescendo, gerando emprego, renda e futuro para quem vive aqui”, completou.

A Prefeitura de Taubaté não deu detalhes sobre o novo investimento. O governo do Estado de São Paulo também não informou. O anúncio oficial deve ocorrer até março do ano que vem.

“Não podemos falar ainda qual é, mas Felício, obrigado o seu apoio para construir os incentivos necessários. Foi crucial e a gente em Taubaté fica mais animado ainda. Esse ano foi um ano desafiador, mas geramos mais de 950 empregos na indústria. Agora com esse investimento, a partir do ano que vem, tenho certeza que potencial ainda mais nossa cidade”, disse Sérgio.

“Foi batido o martelo aqui hoje dessa grande notícia para o estado de São Paulo, claro, para Taubaté, 1 bilhão de reais. Claro que só foi possível pela parceria do governo do Estado com a prefeitura. Juntos, a gente pode levar para a empresa o melhor que nós poderíamos oferecer, seja o município e o Estado, e agora é realidade”, afirmou Felicio.

