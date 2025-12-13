A Coca-Cola FEMSA Brasil disse que segue em fase de análise para a implantação de uma nova unidade no estado de São Paulo. O investimento previsto é de R$ 1 bilhão. Cidades do Vale do Paraíba estão na disputa para abrigar a nova unidade da empresa.

“O projeto integra os planos de investimento da companhia, que busca o constante desenvolvimento de suas operações, sempre de forma alinhada ao avanço socioeconômico sustentável das regiões em que está presente”, informou a Coca-Cola, em nota enviada a OVALE.