O Tribunal de Justiça considerou inconstitucional a Emenda à Lei Orgânica de São José dos Campos que permitia que a Prefeitura alterasse a destinação de áreas verdes ou institucionais - a alteração na norma chegou a entrar em vigor em maio desse ano, mas teve a eficácia suspensa pelo TJ no mesmo mês em decisão provisória (liminar), que agora virou permanente.

A ação foi julgada pelo Órgão Especial, que é composto por 25 desembargadores, na última quarta-feira (10). Mas a decisão, que foi unânime, foi publicada apenas nessa sexta-feira (12). Os desembargadores concordaram com a alegação do partido Cidadania, de que a emenda havia sido promulgada sem participação popular e sem apresentação de estudos técnicos, ao contrário do que exige a Constituição Federal em propostas relativas ao desenvolvimento urbano.