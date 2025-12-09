Unitau
A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (9), em duas discussões, um projeto enviado pelo prefeito Sérgio Victor (Novo) a pedido da Unitau (Universidade de Taubaté).
Licença-prêmio
O texto autoriza a universidade a abrir crédito adicional suplementar de R$ 2 milhões para quitar licenças-prêmio solicitadas até setembro desse ano. Para fazer esse pagamento, a Unitau pretende utilizar sobras financeiras de 2024, ano em que a universidade teve superávit.
Cartão-presente
Além disso, a Unitau vai dar um cartão-presente de R$ 2.000 a todos os servidores. Como a universidade tem 1.130 funcionários ativos, o custo do cartão-presente para a autarquia será de mais R$ 2,26 milhões.
Sem gratificação
Inicialmente, a Unitau pretendia gastar R$ 7,05 milhões para o pagamento de uma "gratificação natalina excepcional", que seria uma espécie de '14º salário' para os funcionários, que receberiam o salário de dezembro em dobro. No entanto, o projeto foi retirado após o jurídico da Câmara apontar que a medida seria inconstitucional.
Eleição
O mandato da atual reitora, Nara Fortes, termina no meio de 2026. Professores e servidores administrativos que receberiam o '14º salário' - e receberão o cartão-presente - participarão da comissão que elegerá o novo reitor.