Unitau

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (9), em duas discussões, um projeto enviado pelo prefeito Sérgio Victor (Novo) a pedido da Unitau (Universidade de Taubaté).

Licença-prêmio

O texto autoriza a universidade a abrir crédito adicional suplementar de R$ 2 milhões para quitar licenças-prêmio solicitadas até setembro desse ano. Para fazer esse pagamento, a Unitau pretende utilizar sobras financeiras de 2024, ano em que a universidade teve superávit.