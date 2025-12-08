O homem que morreu durante uma abordagem da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) no domingo (7), no bairro Dom Pedro, zona sul de São José dos Campos, foi identificado como Lucas Junio Canuto de Lima, de 28 anos.

Lucas teria caído ao solo durante a ação e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Equipes que estavam no local iniciaram manobras de reanimação até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas ele não resistiu e morreu antes de ser socorrido ao hospital.