O homem que morreu durante uma abordagem da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) no domingo (7), no bairro Dom Pedro, zona sul de São José dos Campos, foi identificado como Lucas Junio Canuto de Lima, de 28 anos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Lucas teria caído ao solo durante a ação e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Equipes que estavam no local iniciaram manobras de reanimação até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas ele não resistiu e morreu antes de ser socorrido ao hospital.
Familiares e amigos se despediram dele nesta segunda-feira (8). O velório ocorreu no Velório Municipal Paraíso, e o sepultamento aconteceu às 15h30 no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, também em São José dos Campos.
A Guarda Municipal foi procurada para esclarecer o episódio. A corporação informou que não recebeu registro interno sobre a ocorrência envolvendo agentes. Contudo, vídeos divulgados nas redes sociais mostram profissionais do grupamento atuando durante a abordagem. As imagens foram encaminhadas à assessoria, que ainda não se pronunciou.
O caso segue em investigação pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias da morte, incluindo a dinâmica da abordagem, eventual queda, atendimento prestado e possível responsabilidade operacional.