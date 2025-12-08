A Polícia Civil investiga um ataque a tiros que terminou com a morte de Ana Júlia Jacinto Resende, de 22 anos, e deixou outras três pessoas na linha de fogo na madrugada de domingo (7), entre Guaratinguetá e Aparecida. O caso é tratado como homicídio consumado e tentativa de homicídio, com autoria ainda desconhecida.

Segundo o boletim de ocorrência, Ana Júlia estava em uma Land Rover Range Rover Evoque vermelha, acompanhada de Núbia Cristina de Oliveira Silva, Anna Luiza da Silveira dos Santos e Isaias Abraão Mendes da Silva, que dirigia o veículo. O grupo passou a madrugada em uma festa na Sociedade Hípica de Guaratinguetá e, após o evento, seguiu para o bairro Ponte Alta, em Aparecida, para comer pastel em uma barraca.