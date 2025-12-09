A concessionária RioSP está construindo um novo viaduto sobre a rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. A obra é parte da ampliação e modernização da estrada no trecho do Vale do Paraíba.
A nova estrutura vai substituir os dois viadutos que atualmente permitem a conexão entre a região do Jardim Paulista e do Vila São Pedro com a avenida dos Astronautas, em direção à região sudeste da cidade.
Os viadutos Bandeirantes, que liga o Jardim Paulista ao Jardim da Granja, e o Prof. Urbano Ernesto Stumpf, que liga a rua Bahia à avenida dos Astronautas, serão desmontados após a construção do novo equipamento. O primeiro a ser demolido será o viaduto Bandeirantes. A interdição para a obra começou na noite dessa segunda-feira (9).
No local, segundo a RioSP, está sendo construído um novo viaduto composto por quatro faixas, sendo duas por sentido. Esse novo viaduto está sendo construído para atender a nova configuração da Via Dutra – que terá quatro faixas de rolamento na pista expressa, por sentido.
A concessionária informou que não haverá alteração no viário municipal com a construção do novo viaduto. Ele continuará atendendo com quatro faixas de rolamento – duas por sentido –, além de ciclovia e passeio público.
“O viaduto antigo somente será desmontado quando o novo estiver em plena operação, sem prejudicar o viário local. Ainda não há uma data para o desmonte do atual viaduto”, informou a empresa.
Segundo o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), a obra vai melhorar o tráfego em São José dos Campos e também na Via Dutra naquele trecho, sempre congestionado nos horários de pico.
“O trânsito vai melhorar muito, seja da ligação Jardim Paulista e a região do Jardim da Granja, seja também da ligação do eixo Rio-São Paulo”, disse Anderson.
Marginais.
Além do novo viaduto, a RioSP está com obras de ampliação da capacidade de tráfego na Dutra entre os km 158 e 143, em São José dos Campos.
Neste trecho, a concessionária está com obras nas pistas expressas que terão nova configuração – passando de duas para quatro faixas por sentido. Também estão sendo construídas novas pistas marginais onde ainda não há.
A pista marginal segrega o tráfego local do de longa distância. Nesse trecho com obras, a RioSP entregou, em julho, um trecho de 4 km de novas pistas marginais entre São José dos Campos e Jacareí, no sentido São Paulo.
“Essa liberação separa o tráfego local (que deve usar as marginais) do de longa distância (que deve usar as pistas expressas) para aumentar a fluidez e a segurança”, disse a concessionária.
No mesmo mês, também foi entregue a readequação do trevo de acesso a Jacareí, no km 158 da Dutra, sentido São Paulo. Já em novembro, a concessionária liberou para o tráfego outros 4 km de nova pista marginal no sentido Rio de Janeiro, beneficiando, principalmente, os motoristas que moram em Jacareí e precisam se deslocar para São José dos Campos, que passaram a fazer o trajeto todo pela nova marginal. Também foram readequadas três passarelas e construída uma nova no km 157.
O investimento da RioSP neste trecho é de aproximadamente R$ 650 milhões, com geração de pouco mais de mil empregos diretos e indiretos.
A concessionária RioSP foi uma das participantes do 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, realizado no em 2 de dezembro, dentro do projeto "O Brasil do Futuro", que conta com o apoio institucional da Prefeitura e da Câmara de São José dos Campos, além de patrocínios da CCR Rio SP e da Serttel.