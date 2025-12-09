A concessionária RioSP está construindo um novo viaduto sobre a rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. A obra é parte da ampliação e modernização da estrada no trecho do Vale do Paraíba.

A nova estrutura vai substituir os dois viadutos que atualmente permitem a conexão entre a região do Jardim Paulista e do Vila São Pedro com a avenida dos Astronautas, em direção à região sudeste da cidade.