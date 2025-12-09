A Polícia Civil investiga o caso de uma mulher roubada e estuprada em Taubaté e abandonada em Caçapava, na tarde dessa segunda-feira (8), após marcar uma corrida por aplicativo de transporte e ser levada para uma estrada rural, onde teria sido violentada por três homens e roubada antes de ser deixada em um bairro de Caçapava.
De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi enquadrado como roubo com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e estupro, além de “encontro de pessoa”. A autoria ainda é desconhecida.
A vítima é uma mulher de 36 anos, moradora de Taubaté, que é surda-muda e se comunica por meio de sinais com a família. Ela havia sido dada como desaparecida no domingo (7), o que motivou o registro de um boletim específico de desaparecimento por familiares.
Segundo relato do irmão e da cunhada, ela foi encontrada apenas no início da tarde de segunda-feira (8) na rua Aníbal José Faria, no bairro Padre Marcelo, em Caçapava, por uma conhecida da família que viu publicações sobre o desaparecimento nas redes sociais.
Ela foi socorrida por parentes para o Hospital Fusam, em Caçapava, onde recebeu atendimento médico inicial e foi orientada a passar por exame no IML (Instituto Médico Legal).
A Polícia Militar de Caçapava também foi acionada ao hospital e registrou um boletim de ocorrência preliminar, indicando roubo e estupro, antes do caso ser formalizado na Delegacia Seccional de Taubaté.
De acordo com o histórico do boletim, a cunhada da vítima contou à Polícia Civil que conseguiu conversar com ela, ainda no carro da família, a caminho do hospital, por meio de sinais. Nesse momento, a mulher relatou que estava no Mercado Municipal de Taubaté quando pediu uma corrida por aplicativo. :
Ela informou que um motorista, não identificado, parou o veículo e iniciou a corrida. Em vez de seguir o trajeto esperado, o condutor teria desviado a rota e levado a passageira para uma estrada rural escura em Taubaté, onde outros dois homens já a aguardavam.
Nesse local, segundo o relato, os três teriam estuprado e agredido a vítima, que depois ainda teve celular, documentos, cartões bancários, bolsa e cerca de R$ 400 em dinheiro, tudo roubado.
Em seguida, a mulher foi colocada novamente no carro e deixada sozinha na rua Aníbal José Faria, em Caçapava, onde acabou localizada.
O boletim registra que a vítima não conseguiu detalhar a cor, modelo ou placa do veículo usado no crime. Também não há, até o momento, informações sobre características físicas dos três autores, o que dificulta a identificação inicial do grupo.
O caso tem uma camada adicional de vulnerabilidade: a mulher é surda-muda, e boa parte do relato chegou à polícia por meio da cunhada, que consegue se comunicar com ela em Libras e sinais adaptados pela família.
Segundo o boletim, o irmão da vítima e a esposa dele foram os responsáveis por registrar a ocorrência em Taubaté. Eles relataram que uma prima da família foi até Caçapava buscar a vítima no endereço onde foi encontrada e, a partir dali, se iniciou a sequência de atendimentos médicos e o registro policial.
Por estar debilitada física e emocionalmente, a mulher permaneceu dentro do carro, ao lado do companheiro, enquanto os familiares prestavam depoimento no Plantão Policial.
A autoridade determinou a requisição de exame de corpo de delito no IML e a colheita de declarações formais dos familiares e de outras testemunhas indicadas no boletim.
A investigação sobre o caso ficará a cargo da delegacia de área responsável pela zona rural de Taubaté, já que o estupro e o roubo teriam ocorrido em estrada fora da área urbana, de acordo com o boletim.
Até a publicação deste texto, não havia informação sobre suspeitos identificados ou prisões relacionadas ao caso de mulher roubada e estuprada em Taubaté e abandonada em Caçapava.