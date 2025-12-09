A Polícia Civil investiga o caso de uma mulher roubada e estuprada em Taubaté e abandonada em Caçapava, na tarde dessa segunda-feira (8), após marcar uma corrida por aplicativo de transporte e ser levada para uma estrada rural, onde teria sido violentada por três homens e roubada antes de ser deixada em um bairro de Caçapava.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi enquadrado como roubo com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e estupro, além de “encontro de pessoa”. A autoria ainda é desconhecida.