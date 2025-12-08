08 de dezembro de 2025
VIOLÊNCIA

Esposa descobre traição e 'talarica' apanha no shopping

Por Da Redação | Goiânia
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Uma mulher foi atacada com tapas e puxões de cabelo dentro de um restaurante em um shopping, enquanto um vídeo da confusão viralizava nas redes sociais.

O caso aconteceu em Goiânia, nesta terça-feira (2), quando a agressora encontrou a vítima no local. A mulher agredida estava acompanhada de um homem e amigos no momento da briga. No vídeo, a mãe, acusada de traição, enfrenta os ataques da agressora e de seus filhos, que defendem a mãe e acusam a vítima de envolvimento com o marido da agressora.

A confusão ganhou intensidade com acusações explícitas de traição dentro da casa do casal, durante uma festa. Seguranças do shopping tiveram que intervir para conter a agressora e tirá-la do restaurante. Até o momento, não há confirmação sobre registro na Polícia Civil de Goiás.

