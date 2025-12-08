Uma mulher foi atacada com tapas e puxões de cabelo dentro de um restaurante em um shopping, enquanto um vídeo da confusão viralizava nas redes sociais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Goiânia, nesta terça-feira (2), quando a agressora encontrou a vítima no local. A mulher agredida estava acompanhada de um homem e amigos no momento da briga. No vídeo, a mãe, acusada de traição, enfrenta os ataques da agressora e de seus filhos, que defendem a mãe e acusam a vítima de envolvimento com o marido da agressora.