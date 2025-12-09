A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (9), em duas votações, o projeto que prevê aumento de 1,16% no orçamento de 2026, no comparativo com a receita fixada para 2025 - como o cálculo não leva em consideração a inflação para esse ano, que deve ser de 4,4%, na prática a previsão é de retração no orçamento.
No projeto da LOA (Lei Orçamentária Anual) do ano que vem, o prefeito Sérgio Victor (Novo) estima arrecadação de R$ 1,886 bilhão. Na LOA de 2025, a previsão foi de R$ 1,865 bilhão. Por outro lado, a Câmara deve ter um aumento de 12,09% no orçamento, passando de R$ 45,6 milhões esse ano para R$ 51,1 milhões no ano que vem.
No projeto, Sérgio argumentou que o orçamento "adota uma perspectiva realista e responsável", que "traduz o compromisso da administração municipal com a melhoria da qualidade de vida da população taubateana, aliando disciplina fiscal à efetividade das políticas públicas".
O projeto recebeu votos contrários de apenas dois vereadores: Isaac do Carmo (PT) e Talita (PSB). O texto seguirá para sanção do prefeito.
Na mesma sessão, os vereadores aprovaram o projeto do PPA (Plano Plurianual do Município) para o período 2026 a 2029, que define as metas e prioridades da administração pública municipal para os próximos quatro anos. Também nesse caso, Isaac e Talita votaram contra.
Orçamento.
Das 18 secretarias, 11 terão redução no orçamento de 2026, no comparativo com a LOA de 2025: Gabinete (-35,8%), Obras (-32,4%), Serviços Públicos (-22,1%), Fazenda (-21%), Habitação (-20,4%), Inclusão Social (-17%), Esportes (-12,49%), Segurança (-10,7%), Mobilidade (-6,5%), Administração (-3,62%) e Cultura (-3%).
Uma pasta terá orçamento numericamente maior, mas com crescimento inferior à inflação, o que na prática significa retração: Governo (+0,95%).
As outras seis secretarias terão aumento real no orçamento do ano que vem: Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (+97,4%), Planejamento (+42,3%), Inovação (+16,6%), Educação (+13,7%), Saúde (+8,94%) e Procuradoria Geral do Município (+8,33%).
Administração indireta.
Incluindo também a administração indireta, a receita prevista para o município em 2026 é de R$ 2,617 bilhões, o que representa um aumento de 1,5% sobre o montante projetado para 2025, de R$ 2,578 bilhões - ou seja, também abaixo da inflação.
O IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté) estima receita e despesa de R$ 373 milhões no ano que vem.
A Unitau (Universidade de Taubaté) prevê arrecadar R$ 240 milhões em 2026, e gastar R$ 228 milhões.