Cartão-presente

Por meio da Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté), a Unitau (Universidade de Taubaté) vai dar um cartão-presente de R$ 2.000 a todos os servidores da autarquia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Justificativa

Segundo a Unitau, a medida é um "reconhecimento pelo empenho, pela parceria e pelo papel fundamental de cada servidor na transformação da universidade".