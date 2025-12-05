Cartão-presente
Por meio da Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté), a Unitau (Universidade de Taubaté) vai dar um cartão-presente de R$ 2.000 a todos os servidores da autarquia.
Justificativa
Segundo a Unitau, a medida é um "reconhecimento pelo empenho, pela parceria e pelo papel fundamental de cada servidor na transformação da universidade".
Impacto
Como a universidade tem 1.130 servidores ativos, o custo do cartão-presente para a autarquia será de R$ 2,26 milhões.
Sem gratificação
Inicialmente, a Unitau pretendia gastar R$ 7,05 milhões para o pagamento de uma "gratificação natalina excepcional", que seria uma espécie de '14º salário' para os funcionários, que receberiam o salário de dezembro em dobro. No entanto, o projeto foi retirado após o jurídico da Câmara apontar que a medida seria inconstitucional.
Eleição
O mandato da atual reitora, Nara Fortes, termina no meio de 2026. Professores e servidores administrativos que receberiam o '14º salário' - e receberão o cartão-presente - participarão da comissão que elegerá o novo reitor.
Licença-prêmio
Além do cartão-presente, a Unitau também prevê gastar R$ 2 milhões para quitar todos os pedidos de licença-prêmio feitos até setembro desse ano.
Superávit
Para fazer esses pagamentos, a Unitau pretende utilizar sobras financeiras de 2024, ano em que a universidade teve superávit.