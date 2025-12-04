Uma mulher de 33 anos matou o pai após flagrá-lo abusando da filha de 6 anos, segundo a Polícia Militar do Rio Grande do Norte.
Ela confessou à polícia ter matado o próprio pai, de 58 anos, na madrugada desta quarta-feira (3), em Carnaúba dos Dantas (RN), após supostamente flagrá-lo abusando de sua filha, uma criança de 6 anos. A informação foi divulgada pela TV Tropical e mobilizou as forças de segurança da região.
De acordo com a apuração da emissora, a mulher contou que, ao presenciar o abuso, levou o pai até um terreno próximo à casa da família, onde o golpeou com um pedaço de pau e pedras. Em seguida, teria enterrado o corpo no local. Pela manhã, ela se apresentou à polícia e relatou o que havia acontecido.
No entanto, o depoimento da suspeita apresenta diversas contradições, e a investigação pode ganhar novos rumos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram um homem correndo pela rua, supostamente o avô da criança, seguido por uma motocicleta, que depois retorna sem o condutor. O conteúdo tem levantado dúvidas sobre a sequência de fatos narrada pela mulher.
O advogado da suspeita informou que ela está em estado de choque e, até o início da tarde desta quarta-feira, não conseguiu oferecer informações consistentes à polícia.
Equipes da Polícia Científica do Rio Grande do Norte seguem em buscas para localizar o corpo, que ainda não foi encontrado. A Polícia Civil também investiga o caso para esclarecer o que realmente ocorreu, incluindo a confirmação do abuso e as circunstâncias da possível morte do homem, que, segundo a PM, usava tornozeleira eletrônica.