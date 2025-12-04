Uma mulher de 33 anos matou o pai após flagrá-lo abusando da filha de 6 anos, segundo a Polícia Militar do Rio Grande do Norte.

Ela confessou à polícia ter matado o próprio pai, de 58 anos, na madrugada desta quarta-feira (3), em Carnaúba dos Dantas (RN), após supostamente flagrá-lo abusando de sua filha, uma criança de 6 anos. A informação foi divulgada pela TV Tropical e mobilizou as forças de segurança da região.