O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), enviou à Câmara nessa terça-feira (2) um projeto que pede autorização para conceder à iniciativa privada seis parques municipais.

Os parques citados no texto são: Horto Municipal (Vila São José), Parque Municipal José Pistili (Quiririm), Parque Municipal Adélia Salari Indiani (Quiririm), Parque Municipal Eng.º César Augusto Costalonga Varejão (Jardim das Nações), Parque Ecológico Monteiro Lobato (Barranco) e o parque linear da Avenida Virgílio Cardoso Pinna (Piracangaguá).