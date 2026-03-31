A Polícia Civil confirmou a identidade da mulher que morreu após ser atropelada por um trem em São José dos Campos. Trata-se de Maria Aparecida Machado de Lima, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.
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O caso aconteceu no fim da tarde desta segunda-feira (30), na avenida Brasílio Duarte, na região da Reserva das Figueiras, na zona leste da cidade.
Segundo o boletim de ocorrência, equipes foram acionadas via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima caída ao lado da linha férrea, em estado grave.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou os primeiros socorros e encaminhou Maria Aparecida ao Pronto-Socorro do Hospital Municipal da Vila Industrial. No entanto, ela não resistiu e morreu após dar entrada na unidade.
Perícia foi prejudicada no local
Ainda de acordo com o registro policial, a área foi inicialmente preservada para eventual realização de perícia. Porém, o maquinista informou que, por protocolos internos da empresa ferroviária, a locomotiva não poderia permanecer parada por muito tempo no local.
A composição, identificada como locomotiva MK 3424-2, foi removida após o socorro da vítima, o que acabou comprometendo a preservação da cena. Por esse motivo, a perícia técnica não foi realizada naquele momento.
O caso foi registrado como homicídio culposo (sem intenção de matar).
Investigação em andamento
O maquinista relatou que não tinha condições psicológicas de prestar depoimento imediato e informou que deve se apresentar posteriormente à Polícia Civil, acompanhado de advogado. A qualificação dele foi registrada no boletim.
A Polícia Civil requisitou exames ao IML (Instituto Médico Legal) e segue com a investigação, que inclui coleta de imagens, oitivas de testemunhas e outras diligências para esclarecer as circunstâncias do atropelamento.