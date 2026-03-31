A Polícia Civil confirmou a identidade da mulher que morreu após ser atropelada por um trem em São José dos Campos. Trata-se de Maria Aparecida Machado de Lima, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

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O caso aconteceu no fim da tarde desta segunda-feira (30), na avenida Brasílio Duarte, na região da Reserva das Figueiras, na zona leste da cidade.