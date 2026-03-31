A forte chuva que atingiu a cidade na tarde desta terça-feira (31) provocou alagamentos severos no Jardim Esplanada, na região oeste de São José dos Campos. Vídeos registrados pela reportagem de OVALE mostram carros sendo arrastados, áreas completamente inundadas e moradores enfrentando dificuldades durante o temporal.
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Um dos pontos mais críticos foi a rua Laurent Martins, onde o volume de água avançou rapidamente e atingiu veículos e imóveis. No condomínio Vision Colinas, moradores relataram falta de energia elétrica e invasão da água em áreas comuns.
As imagens mostram o acúmulo de barro e sujeira após a enxurrada, dificultando a circulação e evidenciando os danos causados pela chuva.
Segundo moradores, o problema na via não é recente. Relatos indicam que episódios semelhantes já ocorreram em outras chuvas fortes, levantando questionamentos sobre drenagem e infraestrutura no local.
Outros bairros também foram afetados
Além do Esplanada, outras regiões de São José dos Campos registraram transtornos. Na Avenida São João, na região central, o nível da água subiu rapidamente, com carros atravessando a via em meio ao alagamento.
No bairro Vila Nair, ruas ficaram tomadas pela água, gerando preocupação entre moradores com a possibilidade de invasão de imóveis. Já no Jardim São Dimas, também houve registros de pontos críticos.
Alertas foram emitidos durante o temporal
Por volta das 17h59, a Defesa Civil do Estado enviou alerta para celulares de moradores, informando sobre a intensidade da chuva. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia emitido aviso para temporais no Vale do Paraíba, com risco de alagamentos, rajadas de vento e descargas elétricas.
O alerta segue válido, com previsão de continuidade das instabilidades nos próximos dias.