A forte chuva que atingiu a cidade na tarde desta terça-feira (31) provocou alagamentos severos no Jardim Esplanada, na região oeste de São José dos Campos. Vídeos registrados pela reportagem de OVALE mostram carros sendo arrastados, áreas completamente inundadas e moradores enfrentando dificuldades durante o temporal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um dos pontos mais críticos foi a rua Laurent Martins, onde o volume de água avançou rapidamente e atingiu veículos e imóveis. No condomínio Vision Colinas, moradores relataram falta de energia elétrica e invasão da água em áreas comuns.