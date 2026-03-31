A Prefeitura de São José dos Campos inicia, nesta quinta-feira (2), a Operação Páscoa.

A iniciativa, que integra o programa São José Unida, mobilizará as forças de segurança em uma ação conjunta que vai até o domingo (5), durante todo o feriado prolongado, com foco na preservação da ordem pública e no combate à perturbação do sossego.

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