A Prefeitura de São José dos Campos inicia, nesta quinta-feira (2), a Operação Páscoa.
A iniciativa, que integra o programa São José Unida, mobilizará as forças de segurança em uma ação conjunta que vai até o domingo (5), durante todo o feriado prolongado, com foco na preservação da ordem pública e no combate à perturbação do sossego.
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O planejamento prevê:
- Bloqueios: Equipes da GCM e da Polícia Militar realizarão cercos em pontos críticos conhecidos por incidência de "fluxos" e aglomerações.
- Monitoramento: O CSI (Centro de Segurança e Inteligência) utilizará câmeras de alta resolução para antecipar movimentações suspeitas e coordenar as viaturas em tempo real.
- Fiscalização: Agentes de posturas municipais estarão nas ruas para coibir o comércio irregular e fiscalizar estabelecimentos que excedam o limite de ruído permitido.
- Ação educativa: Agentes de mobilidade urbana realizarão abordagens educativas e de fiscalização em vias de grande circulação, visando reduzir acidentes relacionados ao consumo de álcool.
Em caso de perturbação do sossego ou de irregularidades, a população pode acionar as forças de segurança pelos telefones 153 (GCM) ou 190 (Polícia Militar) para atendimento imediato.