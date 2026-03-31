31 de março de 2026
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SÃO JOSÉ UNIDA

SJC faz operação especial contra perturbação de sossego na Páscoa

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSJ
Planejamento para o feriado envolve bloqueios e ações educativas
Planejamento para o feriado envolve bloqueios e ações educativas

A Prefeitura de São José dos Campos inicia, nesta quinta-feira (2), a Operação Páscoa.

A iniciativa, que integra o programa São José Unida, mobilizará as forças de segurança em uma ação conjunta que vai até o domingo (5), durante todo o feriado prolongado, com foco na preservação da ordem pública e no combate à perturbação do sossego.

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O planejamento prevê:

  • Bloqueios: Equipes da GCM e da Polícia Militar realizarão cercos em pontos críticos conhecidos por incidência de "fluxos" e aglomerações.
  • Monitoramento: O CSI (Centro de Segurança e Inteligência) utilizará câmeras de alta resolução para antecipar movimentações suspeitas e coordenar as viaturas em tempo real.
  • Fiscalização: Agentes de posturas municipais estarão nas ruas para coibir o comércio irregular e fiscalizar estabelecimentos que excedam o limite de ruído permitido.
  • Ação educativa: Agentes de mobilidade urbana realizarão abordagens educativas e de fiscalização em vias de grande circulação, visando reduzir acidentes relacionados ao consumo de álcool.

Em caso de perturbação do sossego ou de irregularidades, a população pode acionar as forças de segurança pelos telefones 153 (GCM) ou 190 (Polícia Militar) para atendimento imediato.

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