Por suposta fraude em um contrato firmado sem licitação, o Ministério Público ajuizou uma ação de improbidade administrativa contra o prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), a secretária municipal de Cultura, Aline Damásio, um empresário que foi pré-candidato a vereador pelo Novo em 2024 e três empresas da área de segurança.

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Na ação, que tramita em segredo de justiça, a Promotoria pede que Sérgio, Aline e o empresário Kátio Augusto Machado da Silva sejam condenados por improbidade e recebam penas como perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por até 12 anos e pagamento de multa. Além disso, o MP pede que as empresas TKA Segurança Privada, de Taubaté, e Controller Segurança Privada e Zanetti Vigilância e Segurança, ambas de São José dos Campos, sejam condenadas ao perdimento de valores e à proibição de receber incentivos públicos por até cinco anos.