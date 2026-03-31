Um homem morreu após ser atingido pela própria faca durante uma tentativa de roubo registrada no último domingo. Uma das vítimas também foi ferida e encaminhada para atendimento médico.

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O caso ocorreu em Vitória. Segundo as informações apuradas, o suspeito abordou três pessoas e anunciou o roubo. Durante a ação, houve reação e, em meio à confusão, ele caiu e foi atingido pela própria arma branca. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu próximo ao local.