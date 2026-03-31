31 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

VÍDEO: Ladrão cai sobre a própria faca e morre ao tentar roubo

Por Da Redação | Vitória (ES)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Caiu sobre a própria faca em tentativa de roubo e morreu
Caiu sobre a própria faca em tentativa de roubo e morreu

Um homem morreu após ser atingido pela própria faca durante uma tentativa de roubo registrada no último domingo. Uma das vítimas também foi ferida e encaminhada para atendimento médico.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em Vitória. Segundo as informações apuradas, o suspeito abordou três pessoas e anunciou o roubo. Durante a ação, houve reação e, em meio à confusão, ele caiu e foi atingido pela própria arma branca. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu próximo ao local.

Uma das vítimas foi ferida com golpe de faca e levada a uma unidade de saúde, onde passou por cirurgia. O estado de saúde não foi informado. As circunstâncias do caso serão apuradas pelas autoridades.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários