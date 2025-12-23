Campeão da Copa do Brasil, o atacante Yuri Alberto protagonizou uma cena que chamou a atenção fora dos gramados e reforçou a sua imagem de simplicidade e proximidade com os torcedores do Corinthians.

Na última segunda-feira (22), um dia após a conquista do título pelo Timão, o jogador parou para atender fãs que o reconheceram pelas ruas da região norte de São José, sua cidade natal.