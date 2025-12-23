Campeão da Copa do Brasil, o atacante Yuri Alberto protagonizou uma cena que chamou a atenção fora dos gramados e reforçou a sua imagem de simplicidade e proximidade com os torcedores do Corinthians.
Na última segunda-feira (22), um dia após a conquista do título pelo Timão, o jogador parou para atender fãs que o reconheceram pelas ruas da região norte de São José, sua cidade natal.
Mesmo vivendo o auge da carreira e sendo um dos principais nomes do futebol brasileiro, Yuri fez questão de conversar, tirar fotos e retribuir o carinho dos admiradores, atitude que foi elogiada nas redes sociais.
O atleta circulava pela cidade dirigindo uma Lamborghini vermelha, personalizada com a bandeira do Corinthians, o que acabou chamando ainda mais atenção.
Dentro de campo, Yuri Alberto foi decisivo na final da Copa do Brasil. O camisa 9 marcou um gol e deu uma assistência no jogo que garantiu o tetracampeonato ao clube paulista. Pelo desempenho ao longo da competição, ele recebeu o prêmio de “Rei da Copa do Brasil”, concedido pelo grupo Damas do Esporte, formado por jornalistas mulheres que acompanham o cenário esportivo nacional.
Mesmo com agenda intensa e grande visibilidade, o atacante mantém uma forte ligação com São José.