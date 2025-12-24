José Ives Anacleto Júnior, de 33 anos, morreu após ser esfaqueado durante uma tentativa de remoção de um paciente para uma clínica de reabilitação, na manhã desta terça-feira (23), em Pindamonhangaba. O caso aconteceu em uma residência localizada na rua Capitão Vitório Basso, no bairro São Benedito, conforme registrado no boletim de ocorrência.
De acordo com o registro policial, a mãe do suspeito acionou uma equipe especializada para realizar a internação do filho, de 34 anos, dependente químico. José Ives trabalhava na clínica e integrava o grupo responsável pela remoção.
Ainda segundo o boletim, ao chegarem ao imóvel, os profissionais foram informados de que o paciente estaria em um dos quartos, possivelmente dormindo. No momento em que a equipe entrou no cômodo, o homem teria atacado um dos trabalhadores com uma faca e fugido em seguida.
José Ives foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. Após o ataque, o suspeito teria retornado à residência, discutido com a mãe e saído novamente do local, sem informar o destino.
O sepultamento de José Ives Anacleto Júnior ocorreu na manhã desta quarta-feira (24), no Cemitério Municipal de Pindamonhangaba.
O caso foi registrado como homicídio no 1º Distrito Policial de Pindamonhangaba. A Polícia Civil realiza diligências para localizar o autor do crime e deve ouvir testemunhas para esclarecer toda a dinâmica da ocorrência envolvendo a remoção para a clínica de reabilitação.