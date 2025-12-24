José Ives Anacleto Júnior, de 33 anos, morreu após ser esfaqueado durante uma tentativa de remoção de um paciente para uma clínica de reabilitação, na manhã desta terça-feira (23), em Pindamonhangaba. O caso aconteceu em uma residência localizada na rua Capitão Vitório Basso, no bairro São Benedito, conforme registrado no boletim de ocorrência.

De acordo com o registro policial, a mãe do suspeito acionou uma equipe especializada para realizar a internação do filho, de 34 anos, dependente químico. José Ives trabalhava na clínica e integrava o grupo responsável pela remoção.