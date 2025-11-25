Frente

A Câmara de São José dos Campos definiu nessa terça-feira (25) a composição da "Frente Parlamentar pela Anistia aos Presos Políticos do 8 de janeiro".

Composição

A frente será composta por seis dos 21 vereadores da Casa: Anderson Senna (PL), Claudio Apolinario (PSD), Lino Bispo (PL), Milton Vieira Filho (Republicanos), Sérgio Camargo (PL) e Thomaz Henrique (PL).