8 de janeiro: Câmara terá frente por anistia a 'presos políticos'

Frente

A Câmara de São José dos Campos aprovou nessa terça-feira (19), por unanimidade, a criação da "Frente Parlamentar pela Anistia aos Presos Políticos do 8 de janeiro".

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Requerimento

No requerimento, o vereador Thomaz Henrique (PL) afirmou que a frente "tem por objetivo acompanhar, fiscalizar e propor debates que promovam a anistia de cidadãos perseguidos por motivações políticas, bem como garantir a ampla defesa e a liberdade de expressão".