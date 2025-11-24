IPTU

Em meio à discussão de um projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que pode resultar em um aumento de até 1.382% no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), a Prefeitura decidiu abater 50% do imposto de um dos principais clubes particulares da cidade, o TCC (Taubaté Country Club), a partir de 2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Imposto

Segundo a Prefeitura, a medida foi baseada em uma lei municipal que prevê que "os clubes esportivos poderão abater até 50%" do IPTU e de taxas de serviços públicos "lançados em relação aos imóveis efetivamente ocupados em suas finalidades estatuárias, desde que desenvolvam, no mínimo, duas modalidades esportivas através de equipes por eles mantidas e se sujeitem à fiscalização do órgão competente da municipalidade".