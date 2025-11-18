A Câmara de Taubaté adiou nessa terça-feira (18) a votação do projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que faz a revisão da planta genérica de valores imobiliários. A proposta, se aprovada, resultará em um aumento de até 1.382% no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

O projeto não estava na pauta da sessão, mas foi incluído na ordem do dia durante as atividades, a pedido do vereador Alberto Barreto (PRD), que é o líder do governo. Na sequência, no entanto, o vereador Moises Pirulito (PL) pediu vista (mais tempo para analisar a proposta).