Áreas verdes: PGJ opina a favor de ação que contesta lei de SJC

A PGJ (Procuradoria Geral de Justiça), que representa o Ministério Público perante o Tribunal de Justiça, emitiu parecer em que opinou pela procedência da ação contra a Emenda à Lei Orgânica de São José dos Campos que permitia que a Prefeitura alterasse a destinação de áreas verdes ou institucionais - a alteração na norma entrou em vigor em maio desse ano, mas teve a eficácia suspensa pelo TJ no mesmo mês.

No parecer, a PGJ concordou com os argumentos expostos pelo partido Cidadania na Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) - ou seja, de que a alteração na legislação deveria ter sido precedida de participação popular e estudos técnicos.