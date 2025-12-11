13 de dezembro de 2025
MORTE

Adeus, Marcos: Motorista morreu no momento do impacto na Dutra

São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Marcos Aurélio de Souza Rosa, de 53 anos
Marcos Aurélio de Souza Rosa, de 53 anos

Foi identificado como Marcos Aurélio de Souza Rosa, de 53 anos, o motorista que morreu no grave acidente envolvendo dois caminhões, um ônibus e um carro de passeio na Rodovia Presidente Dutra, em Taubaté. Natural de Nilópolis, Marcos conduzia o ônibus da empresa Útil/Guanabara no momento da colisão.

O acidente ocorreu por volta de 2h53 desta quinta-feira (11), na altura do km 107, sentido Rio de Janeiro. O coletivo havia partido de Campinas com destino à capital fluminense. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Marcos não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda no local pelo médico da concessionária responsável pelo trecho.

44 vítimas.

A ocorrência mobilizou grande operação de resgate. Ao todo, 44 pessoas receberam atendimento. Dessas, 38 tiveram ferimentos leves e foram liberadas após avaliação no próprio local. O motorista de um dos caminhões foi socorrido em estado grave e levado ao Hospital Regional de Taubaté. Outras quatro vítimas, com lesões moderadas, também foram encaminhadas ao hospital. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, todas receberam alta até as 9h53.

Vazamento.

Com o impacto, houve vazamento de combustível, o que exigiu isolamento da área, contenção do material e avaliação técnica antes da liberação da via. A operação envolveu sete viaturas e 15 bombeiros, além de equipes da Polícia Rodoviária Federal e da CCR RioSP.

A pista sentido Rio de Janeiro começou a ser liberada por volta das 7h15, após a remoção dos veículos e conclusão dos trabalhos periciais. Mesmo assim, o congestionamento foi significativo: por volta das 7h50, a CCR registrava 18 quilômetros de lentidão no trecho.

Investigação.

A Polícia Civil abriu inquérito e deve apurar as circunstâncias que levaram ao acidente.

