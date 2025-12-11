Foi identificado como Marcos Aurélio de Souza Rosa, de 53 anos, o motorista que morreu no grave acidente envolvendo dois caminhões, um ônibus e um carro de passeio na Rodovia Presidente Dutra, em Taubaté. Natural de Nilópolis, Marcos conduzia o ônibus da empresa Útil/Guanabara no momento da colisão.

O acidente ocorreu por volta de 2h53 desta quinta-feira (11), na altura do km 107, sentido Rio de Janeiro. O coletivo havia partido de Campinas com destino à capital fluminense. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Marcos não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda no local pelo médico da concessionária responsável pelo trecho.

44 vítimas.