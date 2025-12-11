Foi identificado como Marcos Aurélio de Souza Rosa, de 53 anos, o motorista que morreu no grave acidente envolvendo dois caminhões, um ônibus e um carro de passeio na Rodovia Presidente Dutra, em Taubaté. Natural de Nilópolis, Marcos conduzia o ônibus da empresa Útil/Guanabara no momento da colisão.
O acidente ocorreu por volta de 2h53 desta quinta-feira (11), na altura do km 107, sentido Rio de Janeiro. O coletivo havia partido de Campinas com destino à capital fluminense. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Marcos não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda no local pelo médico da concessionária responsável pelo trecho.
44 vítimas.
A ocorrência mobilizou grande operação de resgate. Ao todo, 44 pessoas receberam atendimento. Dessas, 38 tiveram ferimentos leves e foram liberadas após avaliação no próprio local. O motorista de um dos caminhões foi socorrido em estado grave e levado ao Hospital Regional de Taubaté. Outras quatro vítimas, com lesões moderadas, também foram encaminhadas ao hospital. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, todas receberam alta até as 9h53.
Vazamento.
Com o impacto, houve vazamento de combustível, o que exigiu isolamento da área, contenção do material e avaliação técnica antes da liberação da via. A operação envolveu sete viaturas e 15 bombeiros, além de equipes da Polícia Rodoviária Federal e da CCR RioSP.
A pista sentido Rio de Janeiro começou a ser liberada por volta das 7h15, após a remoção dos veículos e conclusão dos trabalhos periciais. Mesmo assim, o congestionamento foi significativo: por volta das 7h50, a CCR registrava 18 quilômetros de lentidão no trecho.
Investigação.
A Polícia Civil abriu inquérito e deve apurar as circunstâncias que levaram ao acidente.