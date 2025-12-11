13 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE EM TAUBATÉ

URGENTE: Acidente entre caminhões, ônibus e carro interdita Dutra

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Um acidente envolvendo dois caminhões, um ônibus e um automóvel de passeio interdita a rodovia Presidente Dutra na manhã desta quinta-feira (11), no Vale do Paraíba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu na altura do km 107 da Dutra, em Taubaté, na pista sentido Rio de Janeiro, por volta das 4h.

“Pista totalmente interditada devido ao acidente. Sem previsão de liberação. Reduza a velocidade no local”, informou a PRF. Não há informações sobre feridos.

* Matéria em atualização

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários