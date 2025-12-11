Um acidente envolvendo dois caminhões, um ônibus e um automóvel de passeio interdita a rodovia Presidente Dutra na manhã desta quinta-feira (11), no Vale do Paraíba.
De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu na altura do km 107 da Dutra, em Taubaté, na pista sentido Rio de Janeiro, por volta das 4h.
“Pista totalmente interditada devido ao acidente. Sem previsão de liberação. Reduza a velocidade no local”, informou a PRF. Não há informações sobre feridos.
* Matéria em atualização